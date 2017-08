Incidente a Grottarossa, scontro tra due autobus in via Flaminia Nuova

Incidente nella notte tra due autobus Atac. Intorno alle 00:15, circa, del 10 agosto due vetture si sono scontrate. Entrambi i mezzi, senza passeggeri, erano usciti in fila dal deposito di Grottarossa per percorrere la rampa di via Flaminia in direzione Tor di Quinto, impegnati nelle corse notturne.

Per motivi ancora da accertare, però, il primo autobus, modello Cursor di almeno 15 anni fa, ha visto durante la marcia le proprie porte aprirsi, per motivi da definire, attivando, così, il sistema di sicurezza che impone al mezzo Atac di arrestare la corsa.

Uno stop improvviso e non evitato dal secondo bus appena dietro. Risultato: tamponamento e vetture gravemente danneggiate. I due autisti alla guida non hanno riportato gravi ferite. Sul posto gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale con il XV Gruppo Cassia per i rilievi del caso.