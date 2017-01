Auto in fiamme sul Raccordo Anulare, traffico tra Ardeatina e Laurentina

Auto in fiamme questo pomeriggio sul Grande Raccordo Anulare di Roma. A causa del sinistro, per cause in corso di accertamento, la carreggiata tra gli svincoli Ardeatina e Laurentina è stata chiusa in via precauzionale. E' successo all'altezza del chilometro 50,400.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, è presente il personale di Anas e della Polizia Stradale al fine di ripristinare normale viabilità appena possibile. Intorno alle 17:45 la corsia di sorpasso del Raccordo è stata riaperta al traffico. Al 18:10 la strada è stata completamente riaperta. Si segnalano code.