Eur: con l'auto nella fontana di viale della Civiltà del Lavoro

"Roma, Capodanno all'Eur. Cominciamo il 2018 alla grande". E' questo il commento che accompagna una foto diventata virale postata dalla pagina facebook Welcome to Favelas. La foto mostra una Volkswagen Up finita nella fontana di viale della Civiltà del Lavoro all'Eur. Secondo quanto appreso da RomaToday il fatto è avvenuto nella notte e non ha visto coinvolte altre vetture.

Sul posto i vigili urbani che hanno accertato l'integrità della fontana stessa e degli arredi urbani. Il conducente non ha riportato ferite e già nella mattinata di oggi, a sue spese, ha rimosso l'auto dalla fontana.

Si tratta del terzo caso del genere all'Eur. A novembre 2015 a finire in buca era stata una Smart. A settembre 2016 invece una Golf aveva centrato il monumento. Non c'è due senza tre e questa notte il proverbio ha trovato conferma con l'ennesimo bagno per una vettura.