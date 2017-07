Fiumicino, auto si schianta contro l'Oasi Wwf di Macchiagrande

Cancello distrutto, pezzi di auto qui e lì e una Ford Mondeo semi distrutta. E' questo lo scenario che c'è all'interno dell'Oasi WWF di Macchiagrande, nei pressi dell'aeroporto di Fiumicino, tra Fregene e Focene. E' successo ieri 24 luglio.

L'auto, guidata da una donna, si schiantata sulla cancellata di viale Castellammare distruggendo parte della struttura. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale di Fiumicino e il personale del 118. La donna è stata medicata sul posto. Secondo una prima stima, i danni si aggirano intorno ai 5 mila euro.

Riccardo Di Giuseppe, responsabile dell'Oasi, su Facebook ha postato le foto del post impatto commentando: "Ennesimo incidente contro il cancello. Ora non ho voglia di dire nulla. Ho chiesto con forza da sempre la messa in sicurezza della strada. Ora voglio delle risposte subito. Domenica a quest'ora c'erano oltre cento persone, famiglie e bambini. La signora alla guida non é rimasta ferita e questo è già un inizio positivo. Andiamo avant"i.