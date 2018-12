Acilia: ubriaco perde controllo della sua auto e finisce contro 29 vetture in sosta

Ancora una volta un incidente con un ubriaco alla guida a Roma, dopo quello dell'auto finita sulle scalinate di piazza di Spagna. Questa volta è accaduto ad Acilia, all'altezza del civico 63 di via Silvestro Lega. E' successo tutto intorno alle 22. Protagonista un 44enne che ha perso il controllo della sua Audi A 3 finendo contro 29 veicoli in sosta.

Sul posto, allertati, sono giunti i Carabinieri e gli agenti della Polizia Locale del Gruppo GPIT e, in ausilio, pattuglie del Gruppo Marconi. Il conducente, agitato e in stato di ebrezza, ha minacciato prima e poi ha provato ad aggredire le forze dell'ordine.

L'uomo, bloccato, è stato denunciato per "resistenza, minacce a pubblico ufficiale e per guida in stato di ebbrezza". Aveva un tasso alcolemico di 1.90 quindi oltre tre volte superiore ai limiti di legge. L'Audi A3 è stata sequestrata mentre al 44enne è stata ritirata la patente. Nessuna persona è rimasta ferita.