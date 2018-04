Via Giolitti: auto finisce sui binari della linea Termini Centocelle

Insolita scena sabato pomeriggio all'Esquilino dove un'auto è finita sui binari della linea Termini Centocelle. Da accertare cosa abbia determinato l'incidente stradale, avvenuto intorno alle 18:00 su via Giovanni Giolitti. Inevitabili i disagi, con rallentamenti alla linea. Fra le prime a postare su facebook l'immagine della vettura bloccata sopra i binari Micaela Quintavale, del sindacato degli autoferrotranvieri CambiaMenti: "Perché non passa il trenino termini Centocelle? Assenteismo macchinisti? Anche no. Il privato che farebbe? Per gli utenti: i trenini limitano a ponte Casilino". Rimossa l'auto la situazione è tornata progressivamente alla normalità.