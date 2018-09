Due bambini investiti sulla via Aurelia: camminavano sul ciglio della strada

Camminavano sul ciglio della strada, sulla rampa che da via della Monachina conduce all'Aurelia, all'altezza del civico 1200. Poco dopo le 17 un'automobilista se li è trovati davanti ed ha provato a fare di tutto per evitarli. A rendere vano il tentativo un'altra auto, poi tamponata, che ha generato una sorta di carambola che ha fatto finire la vettura contro quattro persone.

E' la dinamica di quanto accaduto questo pomeriggio sulla via Aurelia. Ad avere la peggio due bambini, di 5 e 10 anni, che camminavano in strada insieme a due adulti. L'auto li ha colpiti, mandandoli in ospedale. Gravi le loro condizioni: portati in codice rosso all'Aurelia Hospital sono stati quindi trasportati al Bambin Gesù. Con loro la donna presente al momento dell'incidente che non ha riportato gravi traumi. Ricovero al Gemelli invece per l'uomo presente: anche le sue condizioni sarebbero gravi.

L'automobilista, a bordo di una Toyota Yaris, si è fermato regolarmente a prestare soccorso. Ad occuparsi dei rilievi gli agenti del XIII gruppo Aurelio.