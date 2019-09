Incidente via Aurelia: investito con la bici da un furgone, morto ciclista

Incidente mortale sulla via Aurelia dove è deceduto un ciclista. Il sinistro è avvenuto poco dopo le 8:00 di giovedì 5 settembre in corrispondenza del km 21 della SS1, zona Castel di Guido, in direzione Grosseto. Secondo quanto si apprende l'uomo ha perso la vita dopo essere stato investito con la bici da un furgone, un Iveco Daily.

Richiesto l'intervento dell'eliambulanza per il ciclista non c'è stato nulla da fare è deceduto sul colpo. Da accertare la dinamica dell'accaduto, sul posto per svolgere i rilievi scientifici sono intervenuti gli agenti XIII Gruppo Aurelio della Polizia Locale di Roma Capitale.

Privo di documenti, il corpo del ciclista non è stato ancora identificato. Secondo i primi riscontri si tratta di un uomo di età compresa fra i 50 ed i 60 anni.

Come informa Anas per consentire l'intervento dei soccorritori, in corrispondenza del km 21, al confine fra i Comuni di Roma e Fiumicino, è stato necessario attuare delle limitazioni con la circolazione deviata su una sola corsia di marcia.

La via Aurelia non è nuova a tragedie stradali simili. Soni diversi i ciclisti deceduti sulla Strada Statale 1. Lo scorso mese di febbraio perse infatti la vita un uomo di 68 anni di Santa Marinella, travolto da una Mercedes con l'autista che si diede alla fuga senza prestare soccorsi. Il pirata della strada venne poi rintracciato dai carabinieri.

Nel giugno del 2016 ancora un ciclista vittima della strada, in quel caso a perdere la vita fu un 70enne, investito da un suv mentre pedalava sull'Aurelia all'altezza del km 27, a Fregene, nel Comune di Fiumicino.

Sempre nel 2016 il 31 di marzo, un altro investimento sempre di un ciclista, nella zona di Casal Lumbroso - Massimina. Anche il quel caso a colpirlo fu un Suv con il pedalatore di 62 anni trasportato d'urgenza con l'elisoccorso all'Aurelia Hospital.

Un investimento grave che seguì di pochi giorni un altro incidente nel quale, purtroppo, ci scappò il morto. A perdere la vita la mattina del 26 marzo fu il 76enne Roberto Giacometti, deceduto dopo essere stato travolto mentre viaggiava sulla sua bici al chilometro 17,8 dell'Aurelia, nel tratto compreso tra Malagrotta e Castel di Guido.

A falciare la vittima ed altri tre ciclisti, una 52enne alla guida di un'auto, prima fuggita e poi costituitasi volontariamente ai carabinieri di Montespaccato che la denunciarono per omicidio stradale. Nel corso dell'incidente rimasero coinvolti altri tre ciclisti, uno illeso, un 68enne ed un 71enne, medicato per una commozione cerebrale e una lesione causata da un raggio della ruota conficcato nella gamba.