Incidente sull'Aurelia: scontro tra auto, tre feriti estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco

Incidente stradale sull'Aurelia dove tre vetture (una Kia, una Citroen C4 Cactus ed una seconda Citroen) sono venute a contatto violentemente. Tre i feriti, per i quali è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco con i pompieri che li hanno poi estratti dalle lamiere delle vetture dove erano rimasti bloccati in seguito alla carambola. In particolare il sinistro è avvenuto intorno alle 17:30 di oggi 12 febbraio sulla SS1 Aurelia, altezza Riva di Traiano. I feriti sono poi stati affidati al personale medico del 118, intervenuto sul posto con le ambulanze ed un'auto medica, che li ha trasportati in ospedale.

Incidente sull'Aurelia

L'incidente stradale è avvenuto sulla Strada Statale 1 nel tratto compreso fra lo svincolo Civitavecchiua Sud A12 e Civitavecchia. Per consentire l'intervento dei soccorritori sono state attuate delle deviazioni del traffico in loco. Inevitabili i risentimenti al traffico della zona.