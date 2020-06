Incidente sull'Aurelia, cisterna si ribalta e finisce fuori strada: grave il conducente

Incidente sull'Aurelia dove un cisterna, partita da Roma, si è ribaltata alle 11.45 circa, sulla rampa di immissione alla bretella in direzione Grosseto. Sul posto la polizia stradale ed i vigili del fuoco di Civitavecchia.

L'autoarticolato carico di residui di prodotti industriali non pericolosi, secondo un primo riscontro, è uscito fuori strada ribaltandosi sulla fiancata. Il conducente è stato trasportato in elisoccorso presso un ospedale della Capitale.

I vigili del fuoco sono stati impegnati per garantire la sicurezza del sito, poiché è stata segnalata anche una fuoriuscita di gasolio dal serbatoio. Non vi è stato alcun svernamento di sostanza in ambiente.