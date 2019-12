Incidente sull'Aurelia, auto travolge gruppo di ciclisti: due feriti gravi

Grave incidente stradale sulla statale 1 della via Aurelia in prossimità di Santa Marinella, all'altezza del km 52,200. A scontrarsi, per cause ancora da appuare, un'auto e un gruppo di ciclisti.

Due persone in sella alle loro rispettive due ruote sono rimaste gravemente ferite ed è stato richiesto l'intervento dell'eliambulanza. Si tratta di un uomo e una donna che, secondo quanto appreso, non sarebbero in pericolo di vita.

Il transito è consentito in senso unico alternato. Al momento, la circolazione è fortemente rallentata. Oltre al personale del 118, sul posto è presente il personale dell'Anas e dei Carabinieri delle stazioni di Civitavecchia e Santa Marinella al fine di ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.