Incidente a Fiumicino, scontro fra tre auto su via Aurelia: due morti e un ferito

Incidente stradale questa mattina all'alba sulla via Aurelia, nel comune di Fiumicino. Due persone sono morte e un'altra è rimasta ferita durante l'impatto, avvenuto all'altezza del chilometro 32 dell'arteria, in località Palidoro.

Coinvolte tre auto di cui una a seguito dello scontro ha preso fuoco. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per spegnere le fiamme, la Polizia stradale per i rilievi necessari alla ricostruzione della dinamica, ancora da chiarire, una pattuglia dei Carabinieri e gli uomini del 118 da Palidoro e da Marina di San Nicola per i soccorsi.

Sulla statale, spiega l'Anas, è stato istituito il senso unico alternato della circolazione in prossimità del luogo dell'incidente. La viabilità intorno alle 10 è tornata regolare.