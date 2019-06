Incidente via Aurelia: perde controllo dell’auto e si ribalta, ferita una donna

Incidente stradale sulla via Aurelia, nel Comune di Santa Marinella. E’ accaduto intorno alle 18:30 di giovedì 13 giugno all’altezza del chilometro 57 della SS1. A rimanere ferita una donna, alla guida di una Smart che viaggiava in direzione nord.

Per cause in via di accertamento ha perso il controllo della citycar che stava conducendo terminando la propria corsa ribaltata dopo essere finita fuori strada.

All’interno dell'auto una donna, apparentemente non in gravi condizioni, estratta dall’abitacolo dai vigili del fuoco di Civitavecchia e trasportata presso l’ospedale San Paolo del Comune portuale. Nel corso del sinistro non sono rimaste coinvolte altre vetture.