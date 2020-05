Esplodono gli airbag e l'auto finisce fuori strada, feriti due bambini

E' finito fuori strada con l'auto presumibilmente a causa dell'esplosione degli airbag. A rimanre feriti un padre ed i suoi due figli di 4 e 7 anni, per i quali è stato necessario l'intervento dell'eliambulanza. L'incidente stradale nel pomeriggio di martedì ad Artena, Comune della provincia sud della Capitale.

Terminato fuori strada con l'auto in via di Magnarozza, sul posto è quindi intervenuto il personale del 118 ed i carabineiri della stazione di Artena. Vista la giovane età dei due bimbi, per gli stessi è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso che li ha trasportati all'ospedale San Camillo. Ferito anche il padre, trasportato dall'ambulanza all'ospedale di Velletri.

Ascoltato dai militari dell'Arma l'uomo ha riferito di aver perso il controllo dell'auto a causa di un malfunzionamento che avrebbe fatto esplodere gli airbag mentre transitava su via Magnarozza.