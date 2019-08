Incidente ad Artena: auto con tre persone a bordo si ribalta, un morto e due feriti

Due vittime nel giro di poche ore e la Valle del Sacco piange due volte per due giovani che non ci sono più. Dopo l'incidente avvenuto a Segni nella serata di sabato, costato la vitima a Giampaolo Tummolo, nella notte si è consumato un altro drammatico incidente stradale, stavolta nel comune di Artena. Erano circa le 4.30 quando una vettura con a bordo 3 ragazzi della zona, per cause ancora da accertare, è finita fuori strada, ribaltandosi più volte.

Drammatico il bilancio del sinistro avvenuto in via Giulianello: a perdere la vita un giovane di appena 19 anni, Valerio Felici di Giulianello di Cori in provincia di Latina, morto sbalzato dall'abitacolo. Ferite le altre due persone a bordo, di cui uno fratello gemello della giovane vittima. Quest'ultimo era alla guida dell'auto.

Ad indagare sull'incidente e sulla dinamica i carabinieri della stazione di Artena e del nucleo radiomobile di Colleferro.