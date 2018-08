Incidente a Nettuno, agli arresti domiciliari il padre di Nicole

Sono scattati gli arresti domiciliari per Gabriele Maddonni, il 39enne alla guida dell’auto che sabato scorso è rimasta coinvolta in un grave incidente stradale nel quale ha perso la vita la figlia Nicole di 9 anni. La Procura di Velletri, dopo tre giorni di indagini, ha chiesto e ottenuto dal Gip l’applicazione della misura cautelare per pericolo di reiterazione del reato.

L’accusa è di omicidio stradale. Secondo quanto risulta agli inquirenti, quella tragica notte l’uomo si era messo alla guida dopo aver bevuto. La sua patente era stata revocata nel 2009 e la Bmw 320 sulla quale viaggiava era senza assicurazione.

Nella notte tra sabato e domenica Maddonni si è messo in viaggio in via dei Frati, la strada che collega Nettuno a Velletri. Secondo la ricostruzione della dinamica dell’incidente, avrebbe perso il controllo dell’auto schiantandosi contro un palo. La vettura si è poi ribaltata per circa 80 metri, terminando la propria corsa sottosopra. Nicole, 9 anni da compiere a settembre, è morta sul colpo. Ferita grave, non in pericolo di vita, la sorellina di 6 anni. Secondo quanto risulta agli inquirenti non erano nemmeno state allacciate le cinture di sicurezza.

I funerali di Nicole si terranno domani, giovedì 16 agosto, alle 15.30, presso il santuario di Santa Maria Goretti, a Nettuno.