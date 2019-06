Incidente nell'area di servizio: impatta contro guard rail e si ribalta più volte con l'auto

Incidente sull'autostrada A12 Roma-Civitavecchia. E' acccaduto intorno alle 19:00 di sabato 22 giugno quando i vigili del fuoco e la Polizia Stradale sono intervenuti all'interno dell'area di servizio Tolfa Est.

Il sinistro ha riguardato una Citroen condotta da una donna. La vettura, dopo aver impattato per cause in via di accertamento con gli ammortizzatori posti a protezione della biforcazione del guard rail si è ribaltata più volte.

Estratta dalle lamiere dai pompieri la donna è rimasta ferita e trasportata dall'ambulanza del 118 all'ospedale civico di Civitavecchia.