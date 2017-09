Perde il controllo della Smart, poi la carambola e il frontale con un'auto

Carambola tra auto la notte del 2 settembre ad Ardea. E' accaduto intorno alle 2:00 in via Modena quando il conducente di una Smart ha perso il controllo della vettura impattando contro delle auto ferme in sosta. La CityCar è poi finita sulla corsia opposta dove si è scontrata frontalmente con un'altra macchina con a bordo due cittadini romeni che procedeva in senso opposto.

Incidente stradale ad Ardea

Rimasto incastrato nella Smart, il conducente della vettura, un italiano di 31 anni, è stato estratto dall'abitacolo dai vigili del fuoco. Immediato l'arrivo sul posto dei medici del 118 che hanno prima medicato le tre persone, per poi accompagnarle all'ospedale Sant'Anna di Pomezia, nessuno in gravi condizioni.

Denunciato per guida in stato di ebrezza

Sul posto per i rilievi dell'incidente stradale i carabinieri della Compagnia di Anzio. Sottoposto ad alcol test il conducente della Smart è risultato positivo, per poi essere denunciato per guida in stato di ebrezza.