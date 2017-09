Auto contro un albero, muore 27enne di Anzio

Incidente mortale nella notte ad Aprilia, in via dei Cinque Archi. A perdere la vita un ragazzo di 27 anni, di Anzio, che intorno alle 23 si trovava alla guida della sua auto, una Renaul Clio, quando ha perso improvvisamente il controllo del mezzo. Viaggiava in direzione di Campoverde quando l'auto ha sbandato invadendo la corsia opposta e finendo poi la sua corsa contro un albero.

Un impatto particolarmente violento che non ha lasciato scampo al giovane, deceduto sul colpo. Nell'incidente non risultano altri mezzi coinvolti. Sul posto una squadra di vigili del fuoco e i carabinieri di Aprilia per i primi rilievi. Il tratto di strada è rimasto chiuso per diverse ore per permettere di mettere in sicurezza la strada.