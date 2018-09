Incidente mortale ad Aprilia, carambola tra auto: un morto e tre feriti

Incidente mortale nella notte ad Aprilia. E' accaduto in via dei Cinque Archi, alla periferia di Aprilia, in zona Campoverde. La vittima è un uomo di 43 anni di Aprilia che era alla guida di una Smart. Secondo la prima ricostruzione della dinamica effettuata dai carabinieri del Reparto Territoriale l'uomo ha perso il controllo del mezzo, si è scontrato con una Polo e poi ha finito per colpire anche auna Jeep a bordo della quale viaggiavano padre, madre e un bambin piccolo. La donna, incinta, è stata soccorsa e trasportata in ospedale. Oltre alla donna altre due persone ferite sono state soccorse. All'arrivo dei sanitari del 118 per il conducente della Smart non c'era nulla da fare.