Due investimenti in poche ore: ciclista e pedone finiscono in ospedale

Due investimenti in poche ore. Ad essere costretti alle cure dell'ospedale un ciclista ed un pedone. I due incidenti stradali sono avvenuti nel pomeriggio di ieri sulla via Appia Pignatelli ed al Centro Giano, nel X Municipio Mare.

Il primo intervento dei vigili urbani poco dopo le 17:00 di lunedì 25 novembre sulla via Appia Pignatelli, altezza incrocio con via di Cecilia Metella, poco distante dal parco della Caffarella. Qui una ciclista è stata investitata da un'auto. Rimasta ferita la 49enne è stata affidata alle cure dell'ambulanza del 118 che l'ha trasportata in codice rosso per dinamica all'ospedale San Giovanni Addolorata di Roma.

Fermatosi a prestare i primi soccorsi il conducente dell'Alfa Romeo Giulietta coinvolto nel sinistro, resta da accertare la dinamica dell'incidente stradale, sulla quale hanno svolto i rilievi scientifici gli agenti dell'VIII Gruppo Tintoretto della Polizia Locale di Roma Capitale.

Poco dopo i 'caschi bianchi', quelli del X Gruppo Mare, sono intervenuti per rilevare un altro investimento, questa volta di un pedone in via Albi 96, nella zona del Centro Giano, nei pressi di Acilia. Ad essere investita da una Hyundai Atos Prime una donna. Rimasta gravemente ferita è stata poi trasportata dall'ambulanza in prognosi riservata all'ospedale Grassi di Ostia. Anche in questo caso agenti a lavoro per ricostruire la dinamica del sinistro.