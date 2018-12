Incidente in via Appia Nuova: scontro tra auto, quattro feriti. Gravi due bambini

Incidente frontale sulla via Appia Nuova ad Ariccia. Pesante il bilancio, con quattro feriti, fra i quali due bambini di 9 e 10 anni. Lo scontro è avvenuto intorno alle 18:00 di sabato 22 dicembre sul ponte dei Galloro. Ad impattare due auto mentre nella zona pioveva, un'auto con a bordo un uomo e la seconda vettura condotta dalla madre dei due bimbi.

Violento lo scontro, avvenuto per cause ancora in via di accertamento con l'auto con a bordo madre e figli che viaggiava in direzione Velletri e l'altra vettura che procedeva nella direzione opposta. Poi l'impatto, quasi frontale. Per liberare la madre ed i due bimbi dalle lamiere dell'auto è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Velletri. Ferito anche il conducente della seconda vettura. A svolgere i rilievi scientifici per ricostruire la dinamica dell'incidente gli agenti della Polizia Locale di Ariccia.

Estratti i feriti dalle lamiere sul posto erano già presenti, intervenute d'urgenza, quattro ambulanze del 118 ed una automedica. Affidati alle cure del personale medico, i due bambini sono stati trasportati al Nuovo Ospedale dei Castelli ed all'ospedale di Velletri. In serata il trasferimento d'urgenza dei due all'ospedale Bambino Gesù. Sotto choc la madre, rimasta ferita, così come il conducente della seconda vettura, i due, trasportati in ospedale, non sarebbero in pericolo di vita.