Incidente sulla via Appia: morta una donna. Due feriti gravi

Una donna morta e altre due rimaste ferite gravemente. E' questo il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto, alle 14 di oggi 31 dicembre, sulla via Appia all'altezza del chilometro 57, nel territorio di Cisterna di Latina, tra via della Quaglia e via Artemide. Secondo quanto si apprende un furgone guidato da una donna di 40 anni e con a bordo altre 2 donne, è uscito di strada finendo contro l'albero. Un impatto terribile che non ha lasciato scampo alla conducente del mezzo.

Terribile la scena che si sono ritrovati davanti agli occhi i vigili del fuoco, chiamati per estrarre i feriti dalle lamiere. Quasi un'ora di lavoro prima di consegnare le due ferite ai sanitari che, dopo aver stabilizzato le donne, ne hanno autorizzato il trasporto in eliambulanza in ospedale.

Sul posto gli agenti della polizia locale di Cisterna, due squadre dei vigili del fuoco e il personale sanitario.