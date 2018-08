Incidente ad Anzio: uomo investito da un'auto, è grave. Caccia al pirata della strada

Caccia al pirata della strada che domenica sera ha investito un uomo ad Anzio. L'incidente stradale è avvenuto intorno alle 20:40 del 26 agosto su via Fanciulla di Anzio, altezza intersezione con via del Faro, nella zona delle Grotte di Nerone. A rimanere gravemente ferito Stefano Zuccari, 54enne romano residente a Lanuvio. Trovato in condizioni gravissime riverso in strada, l'uomo è stato dapprima trasportato all'ospedale di Anzio. Le sue condizioni si sono però aggravate richiedendo il trasferimento d'urgenza all'ospedale San Camillo di Roma dove, dopo essere stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico, si trova ora in coma in condizioni gravi.

Investito da un pirata della strada ad Anzio

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della Compagnia di Anzio l'uomo si trovava in auto con la moglie. Parcheggiata la vettura regolarmente, Stefano Zuccari è sceso dall'auto per recarsi in un vicino esercizio commerciale, poi l'investimento. Trovato in terra in condizioni gravissime da alcuni passanti il 54enne è stato quindi affidato alle cure del 118.

Caccia al pirata della strada

Allertate le forze dell'ordine, sul luogo dell'incidente si sono quindi recati i militari dell'Arma della Compagnia neroniana a caccia di elementi utili a risalire all'investitore. Acquisite le immagini di videosorveglianza della zona, i carabinieri sono vicini a rintracciare il pirata delle strada. A cercare di dare un nome ed un volto all'investitore anche amici e parenti di Stefano Zuccari, che hanno diffuso un appello su Facebook per risalire all'investitore.