Anzio, 29enne investito: è grave. Il conducente dell'auto positivo alla cocaina

E' in pericolo di vita un 29enne polacco, residente a Nettuno, investito ieri 2 gennaio alle 17:30 in via della Cannuccia ad Anzio. Il ragazzo era in compagnia di un amico quando è stato stato centrato in pieno da una Peugeot 207 guidata da un 39enne di Velletri ma residente ad Anzio.

Sul posto, allertati dal conducente dell'auto che si è fermato a prestare soccorsi, sono giunti gli agenti della Polizia Locale, i Carabinieri e il personale medico del 118. L'impatto, violento sull'asfalto, ha causato gravi ferite al corpo e alla testa del 29enne che ha perso anche i sensi dopo la caduta.

Il giovane è stato quindi portato in ospedale in codice rosso e ricoverato, in prognosi riservata, al Riuniti di Anzio per poi essere trasferito con urgenza al San Camillo di Roma dove è attualmente ricoverato. E' in prognosi riservata, stabile, ma lotta tra la vita e la morte. Ha riportato un vasto edema cerebrale e fratture multiple. La Pegeout è stata posta sotto sequestro.

Il 29enne alla guida dell'auto, sottoposto ai test di alcol e droga, è risultato positivo all'assunzione della cocaina. L'uomo è stato denunciato per "guida in stato di alterazione psicofisica sotto sostanze stupefacenti", e "lesioni personali stradali".