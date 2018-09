Ostia: anziana investita da un'auto davanti l'ospedale Grassi

Una anziana di 80 anni è stata investita oggi ad Ostia. E' successo alle 11:15. La donna è stata centrata da una Audi A4 in via Gian Carlo Passeroni, proprio davanti all'ospedale Grassi. La donna è stata trasportata in codice giallo al nosocomio lidense. Sul posto gli agenti del X Gruppo Mare della Polizia locale di Roma Capitale. Il conducente dell'Audi si è fermato dopo il sinistro per i primi soccorsi.