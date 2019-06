Incidente a Torre Maura, Antonio ucciso da auto pirata. L'appello della famiglia: "Chi ha visto ci contatti"

Chi ha investito Antonio Risi, morto dopo un incidente stradale a Torre Maura? Se lo chiedono i famigliari del 61enne lanciando, tramite RomaToday, un appello per risalire all'identità del conducente alla guida dell'auto, poi fuggito dopo l'impatto. Sul caso stanno indagando gli agenti del Gruppo Torri della Polizia Locale di Roma Capitale dopo aver acquisito le immagini delle videocamere di zona e ascoltato alcuni testimoni.

Antonio Risi, secondo quanto ricostruiro, intorno alle 5:45 del 6 giugno scorso, stava camminando in via dell'Albanella per raggiungere il Policlinico Casilino dove avrebbe dovuto effettuare degli esami medici. "Era solito uscire la mattina molto presto perché sopportava poco il caldo. Camminava sul lato della strada quando il pirata lo ha travolto procurandogli gravissime lesioni alla testa", racconta il figlio al nostro portale.

I primi a soccorrere l'uomo, conosciuto e benvoluto da molti degli abitanti del quartiere, sono stato i residenti dei palazzi vicini che, sentito forte rumore a seguito del violento impatto, sono corsi in strada. Antonio è stato trasportato d'urgenza al vicino Policlinico Casilino. Qui sono arrivati i parenti ed il figlio.

Il 61enne è stato trasferito quindi al Policlinico Umberto I e operato d'urgenza nel reparto di neurochirurgia. E' deceduto il giorno successivo, venerdì mattina. Troppo gravi le ferite riportate.

La Polizia Locale che indaga, rinvenendo anche tracce ematiche sull'asfalto in via dell'Albanella, è alla caccia del pirata della strada che, oltre all'omissione di soccorso, ora sarà accusato anche di omicidio stradale. I parenti di Antonio Risi hanno così deciso di lanciare un appello: "Chiunque abbia notizie che possano aiutare a ricostruire tutto ci faccia sapere".

Le informazioni possono essere inviate all'indirizzo e-mail di RomaToday: romatoday@citynews.it