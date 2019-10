Incidente ad Anguillara: perde controllo dell'auto e si ribalta in strada, due feriti

Tre incidenti stradali nel volgere di poche ore. In tutti e tre i casi è stato necessario l'intervento dei pompieri. Siamo nella provincia nord di Roma. Ultimo sinistro in ordine cronologico alle 17:30 di martedì 15 ottobre. In particolare sono stati i Vigili del Fuoco di Bracciano ad intervenire nel comune di Anguillara Sabazia, in via di Santo Stefano.

Qui un’auto è uscita fuori di strada, si è ribaltata ed ha terminato la sua corsa a bordo della carreggiata. I due occupanti di nazionalità italiana, sono usciti autonomamente dalla vettura prima dell'arrivo dei soccorsi.

Successivamente sono stati trasportati presso l’ospedale di Bracciano, dal personale sanitario 118 nel frattempo intervenuto. I vigili del fuoco del Comune lacustre hanno quindi messo in sicurezza la vettura e l’intera area. Sul posto per i rilievi scientifici la Polizia Locale.

Poco prima, alle 16:00 di ieri, sono stati invece i vigili del fuoco di Civitavecchia ad intervenire in via Verdum, a Santa Marinella, per un precedente incidente stradale. Qui una Fiat 500 con tre persone a bordo, ha urtato una Fiat Punto in sosta ribaltandosi sulla sede stradale.

A seguito dell’urto, la conducente lievemente ferita, è stata trasportata presso l’ospedale San Paolo di Civitavecchia, mentre le altre due persone, sono rimaste illese. I pompieri hanno quindi messo in sicurezza l’area. La strada è rimasta chiusa al traffico fino alla completa rimozione dei mezzi, avvenuta ad opera del carro attrezzi.

Ad aprire la giornata degli interventi dei pompieri un primo incidente stradale, avvenuto intorno alle 12:00 sempre di martedì 15 ottobre. In particolare i Vigili del Fuoco di Bracciano sono intervenuti presso il comune di Manziana, in via della della Fonte della Dolce per un altro incidente stradale.

In particolare un camion durante la manovra ha urtato il muro perimetrale di una casa. L’incidente è avvenuto nell’ambito delle operazioni di scarico dal cassone di un piccolo mezzo d’opera. A seguito di un cedimento meccanico, il cassone del camion è uscito fuori dalle guide piegandosi sul lato sinistro, urtando così il muro perimetrale di una casa ed ostruendo la careggiata.

I soccorritori hanno messo in sicurezza il mezzo fino all'arrivo di un’autogru che, giunta sul posto, ha provveduto a recuperare l’escavatore (caricato sul camion). Successivamente i vigili del fuoco, hanno rimesso in carreggiata il mezzo incidentato liberando la sede stradale. L'intervento si è protratto per circa 3 ore. Nessuno è rimasto ferito.