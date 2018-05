Incidente via di Lunghezzina: scontro tra due auto ed uno scooter, morto 48enne

Incidente mortale su via di Lunghezzina dove uno scooterista di 48 anni è deceduto dopo il trasporto in ospedale. A perdere la vita Andrea Giusti. Lo scontro è avvenuto intorno alle 16:30 di lunedì 14 maggio in prossimità dello svincolo dell'A24 Roma-Teramo. Tre i mezzi coinvolti, una Fiat Punto, una Opel Meriva ed uno scooter della Yamaha.

Incidente mortale via di Lunghezzina

Violento lo scontro, con una delle vetture che ha terminato la propria corsa fuori strada. Le condizioni di Andrea Giusti sono apparse da subito critiche, feriti lievemente anche i due automobilisti, trasportati in codice verde al Policlinico Tor Vergata. Trasportato d'urgenza con l'eliambulanza al Policlinico Universitario Agostino Gemelli lo scooterista è poi deceduto al nosocomio universitario a causa delle gravi ferite riportate nel sinistro.

Morto Andrea Giusti in un incidente stradale

Tutta da accertare la dinamica dell'incidente stradale, sulla quale hanno svolto i rilievi scientifici gli agenti del VI Gruppo Torri della Polizia Locale di Roma Capitale. Per consentire l'intervento dei soccorritori il tratto di via di Lunghezzina dove è avvenuto l'incidente è stato momentaneamente chiuso al traffico. Primi ad intervenire gli agenti della polizia di Stato, che hanno provveduto inizialmente e regolare la viabilità della zona.

Incidenti su via di Lunghezzina

Nato nel 1970, Andrea Giusti era residente nella vicina Giardini di Corcolle. Dunque un ennesimo incidente su via di Lunghezzina, dove nel corso del tempo si sono registrati numerosi sinistri, anche con esito mortale. Il 4 novembre del 2015 a perdere la vita sulla stessa strada fu Marco Zei, 49enne allenatore delle giovanili della Polisportiva Gdc Ponte di Nona. Quattro anni prima (luglio 2011), a morire su via di Lunghezzina in seguito ad un incidente fu un 35enne romeno residente a Fonte Nuova, Costel Cirja.