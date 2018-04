Corso Italia, travolto in Vespa da auto pirata: paura per il segretario del Pd Roma

Colpito da un'auto e trascinato per più di 30 metri, finendo contro un guardrail nel sottopasso di Corso Italia. A salvarlo l'intervento di un tassista, pronto a fermare le auto in arrivo e ad evitare così che lo investissero. Brutta disavventura nel pomeriggio di oggi per il segretario del Pd Roma, Andrea Casu. A bordo della propria Vespa, all'altezza del sottopasso di Corso Italia, è stato colpito da una vettura pirata che si è poi data alla fuga.

Per Casu tanta paura ed il trasporto in ospedale. Al Policlinico Umberto I gli è stata diagnosticata la frattura della spalla sinistra. Sempre cosciente, il segretario del Pd Roma sta bene. Decisivo, per le sue sorti, l'intervento di un tassista che ha fermato le auto in arrivo, evitando che lo investissero.

Claudia Daconto, responsabile Comunicazione del Pd Roma: "Voglio esprimere i miei più calorosi auguri di pronta guarigione ad Andrea Casu che mentre era alla guida del suo scooter è stato investito oggi da un pirata della strada che spero trovi al più presto il coraggio di autodenunciarsi dopo essersi dato pavidamente alla fuga lasciando un ragazzo sull'asfalto. Ad Andrea voglio dire: torna presto al lavoro e alla lotta, come ami sempre ripetere, perché il PD Roma ha bisogno del suo segretario e io del mio amico!".

Riccardo Corbucci e Mariano Angelucci, rispettivamente coordinatore e vice segretario del Pd Roma: "Vogliamo esprimere la nostra vicinanza e gli auguri di pronta guarigione al segretario del Partito Democratico di Roma Andrea Casu. Nonostante la serietà dell'incidente, la prognosi dei medici del Policlinico fortunatamente è buona ed Andrea ha riportato soltanto la frattura della spalla sinistra. Lo aspettiamo quanto prima al lavoro per migliorare assieme la nostra città".

Michele Anzaldi, deputato del Partito democratico, su facebook lancia un appello: "E' vergognoso quanto accaduto al segretario romano del Pd Andrea Casu, investito da un pirata della strada che dopo l'incidente è scappato. Andrea ora sta bene ma ha rischiato la vita: chiunque abbia visto qualcosa, chiunque abbia elementi utili li dia alle forze dell'ordine. Speriamo che le telecamere presenti nella zona aiutino a trovare il colpevole. Parliamo di una strada molto trafficata e molto centrale come Corso d'Italia. Ad Andrea gli auguri di pronta guarigione".