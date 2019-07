Incidente Anagnina, perde il controllo della moto: muore 32enne

Ennesima tragedia sulle strade di Roma. Il luglio di sangue della Capitale vede aggiornarsi il drammatico bilancio con l'incidente stradale avvenuto questo pomeriggio su via Anagnina. Poco prima delle 16 un motociclista di 32 anni a bordo della sua Yamaha R1 ha perso il controllo del mezzo, finendo sull'asfalto all'altezza dell'incrocio con via Cropani. Un impatto fatale: il centauro è infatti morto sul colpo.

Un incidente nel quale, secondo le prime informazioni, non sembrerebbero coinvolte ulteriori vetture. Sul posto per i rilievi gli agenti del VII gruppo Tuscolano che, come da prassi, stanno acquisendo informazioni e testimonianze per capire se a causare l'impatto sia stato un altro veicolo.

Si tratta del nono morto sulle strade di Roma a Luglio. Un bilancio amaro che conta 77 persone decedute in questo 2019, contando anche la provincia della Capitale.