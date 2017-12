Tragedia ad Anagnina: bus fuori servizio investe e uccide pedone

Tragedia ad Anagnina. Poco dopo le 19 di oggi, 29 dicembre, un uomo di circa 60 anni - non ancora identificato - è stato investito e ucciso da un pullman Cotral fuori servizio. La tragedia è avvenuta sulla Tuscolana, all'altezza di via Otello Stefanini, lì dove si trova il capolinea del servizio extraurbano.

Inutili i soccorsi: per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Portato al Policlinico Tor Vergata per accertamenti il conducente del mezzo pubblico. Rallentamenti nella zona dell'incidente. Sul posto gli uomini del VII gruppo Tuscolano. A loro sono affidati i rilievi scientifici.