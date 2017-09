Ambulanza si ribalta dopo incidente: quattro feriti, tre in codice rosso

Incidente oggi 9 settembre in via Cassia, all'incrocio con via Due Ponti. A scontrarsi, per cause ancora da stabilire, un'Alfa Romeo rossa e un'ambulanza che trasportava un ferito. Sul posto gli agenti della Polizia Locale del gruppo Cassia per i rilievi scientifici e la gestione del traffico.

L'ambulanza, che era diretta al vicino Ospedale San Pietro, a seguito dell'impatto si è ribaltata su un lato. Tre i feriti in codice rosso e uno in codice giallo trasportati tutti al nosocomio romano. L'incidente è avvenuto intorno alle 10 circa.