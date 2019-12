Camion Ama investe un pedone: è in prognosi riservata

Il conducente di un camion Ama ha investito, per cause ancora da accertare, un pedone. E' successo alla periferia est di Roma, nel quartiere Finocchio, in via Casilina 1814. I fatti intorno alle 9 circa dell'11 dicembre.

Sul posto il personale medico del 118 e gli agenti del Gruppo Torri della polizia locale di Roma Capitale con tre pattuglie. Il pedone, gravissimo, è stato trasportato con urgenza al policlinico di Tor Vergata dove è ricoverato in prognosi riservata. Il conducente del mezzo Ama, un romano di 35 anni, si è fermato a prestare i primi soccorsi.

Come da prassi sarà sottoposto ai test di alcol e droga. Nella mattinata di oggi, ad Ostia Antica, un uomo alla guida di una Nissan Micra è invece morto finendo contro un albero.