Incidente mortale a Cisterna, respinto il ricorso: Alessio Consalvi resta in carcere

Alessio Consalvi resta in carcere. Il 30enne di Cisterna arrestato lo scorso luglio dai carabinieri per l'incidente stradale avvenuto il 21 gennaio in cui perse la vita la sua compagna 27enne Valentina Picca. Il tribunale del Riesame di Roma ha infatti respinto il ricorso presentato.

Dal 28 luglio l'uomo si trova in carcere come disposto da una misura cautelare emessa dal gip del tribunale di Latina. E' accusato di omicidio stradale per la morte della giovane compagnia e di lesioni personali stradali gravissime ai danni delle due figlie minori.

La misura cautelare era stata impugnata dai legali del 30enne che avevano chiesto l'annullamento dell'ordinanza o l'applicazione degli arresti domiciliari o degli obblighi di firma. Il collegio del tribunale del Riesame ha invece confermato l'intero impianto accusatorio ricostruito nelle carte dell'ordinanza, ritenendo idonea la misura disposta dal gip del tribunale di Latina. Alessio Consalvi resta quindi in carcere.

Le indagini erano state avviate subito dopo l'incidente avvenuto nella frazione di Cisterna di Le Castella. Il 30enne guidava la propria auto, su cui viaggiavano le due figlie minori e la compagna incinta, in stato di ebbrezza alcolica e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. L'uomo percorreva a forte velocità via Kennedy quando perse il controllo della vettura finendo la sua corsa contro un palo dell'Enel. Nel violento impatto l'auto si era poi ribaltata e aveva preso fuoco.

Valentina Picca era apparsa subito in condizioni gravissime e poco dopo aveva perso il bambino. Un mese dopo il sinistro anche la giovane era deceduta per le gravi ferite riportate. Gravemente ferite anche le due bambine, ricoverate a lungo con prognosi di 60 e 130 giorni.