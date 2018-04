I Castelli piangono Alessandro, morto in un incidente ad Albano. Denunciato giovane per omicidio stradale

Nato e cresciuto ad Ariccia, viveva a Genzano ed è morto in un incidente ad Albano Laziale. La comunità dei Castelli Romani piange Alessandro Tocci, 55enne deceduto dopo uno scontro frontale in via Olivella. La tragedia si è consumata intorno alle 4 del mattino nei pressi di Villa Doria.

Incidente mortale in via Olivella

A causare lo scontro sarebbe stata una Audi A4, con a bordo due giovani romeni, che è finita contro una Peugeot Capter alla cui guida c'era Alessandro Tocci. Il conducente dell'Audi, un 26enne residente a Pomezia, si è allontanato dal luogo dell'incidente, per poi essere immediatamente rintracciato dagli agenti della Polizia Stradale. È stato denunciato, per il momento, per omicidio stradale e omissione di soccorso, e gli è stata ritirata la patente.

Ancora da ricostruire con esattezza quanto accaduto. Alessandro Tocci è invece morto durante il trasporto in ospedale. In poco tempo la notizia ha fatto il giro dei social e di tutta la comunità dei Castelli Romani. Il 55enne aveva appena finito il suo turno di lavoro presso la camera mortuaria del 'San Giuseppe'.

Il cordoglio degli amici di Alessandro Tocci

"Addio amico mio, oltre ad essere andati a scuola insieme abbiamo anche condiviso un periodo di amicizie comuni. Mi torna in mente quella 'sega' a scuola quando con la tua mitica apetta 50 andammo al lago di Castello. Che giornata indimenticabile", scrive Roberto. "Quando si dice 'un uomo buono'. Ecco. Aveva perso la moglie ma mai sorriso e gentilezza", ricorda Paola. "Una ingiustizia immensa", scrive Luciana.

Il sindaco di Ariccia ricorda Alessandro Tocci

Commosso anche il sindaco di Ariccia Roberto Di Felice: "Sandro abitava sì a Genzano di Roma, ma era un ariccino, in quanto cresciuto ad Ariccia e appartenente a una storica famiglia di Ariccia. Vi assicuro che era un uomo buono e un grande lavoratore. La comunità ariccina perde, con la sua morte, uno dei suoi membri migliori. In questo momento triste, non posso che salutarlo con la certezza che Dio lo accoglierà come un buon padre accoglie un figlio dopo una lunga giornata di lavoro svolto onestamente". Alessandro Tocci lascia due figli ed un nipotino di pochi mesi.