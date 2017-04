Incidente a Grottaferrata: si scontra con una Smart, morto motociclista 39enne

Ancora una tragedia per le strade di Grottaferrata. Dopo lo schianto che ha visto la morte di Carlo Santarelli, via XXIV Maggio è ancora lo scenario di un dramma. Un altro incidente mortale, dove questa volta a perdere la vita è stato Alessandro Chilelli di 39 anni.

L'uomo stava percorrendo la strada con la sua moto quando, intorno alle 17 di Pasquetta, si è schiantato con una Smart. Violento l'impatto. Sul posto sono immediatamente accorsi i Carabinieri di Frascati per i rilievi del caso i sanitari del 118 che hanno trasportato Chilelli all'ospedale di Frascati.

Disperati i tentati di salvarlo. Alessandro Chilelli, però, è morto poco dopo. I veicoli sono stati rimossi e sequestrati. Ancora da chiarire l'esatta dinamica dello scontro. E' la terza vittima in due giorni. A Pasqua, infatti, una 60enne è deceduta in via dei Monti Tiburtini mentre un uomo di 37 anni è morto dopo un incidente a Piana del Sole.