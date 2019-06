Incidente ad Albano: perde controllo dell'auto e si ribalta, quattro feriti

Incidente stradale ad Albano Laziale. E' accaduto intorno alle 3:00 di stanotte in via Trilussa. A terminare la propria corsa ribaltata una Fiat Panda con a bordo quattro giovani.

In particolare il sinistro è avvenuto all'altezza dell'intersezione con via Mascagni. Secondo quanto si apprende l'auto non si era fermata all'alt dei Carabinieri impegnati in un posto di controllo sulla via del Comune dei Castelli Romani. Poco dopo l'incidente, con l'utilitaria italiana che ha terminato la propria corsa ribaltatandosi autonomamente, senza impattare con altri veicoli.

Feriti lievemente i quattro giovani che si trovavano nella vettura, trasportati dalle ambulanze del 118 al Nuovo Ospedale dei Castelli Romani. Sottoposto ai test di rito su alcol e droga il conducente della Panda è risultato positivo a quello sugli alcolici.

Ritirata la patente di guida al conducente dell'auto, lo stesso è stato sanzionato dai Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Castel Gandolfo per non essersi fermato all'alt dei militari.

Intervenuti sul posto i soccorritori, l'auto è stata portata al deposito giudiziario dei Fratelli Zompatore.