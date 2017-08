Ubriaca e contromano si ribalta con l'auto e danneggia vetture in sosta

Ha preso contromano una strada di Albano Laziale, poi, per cause ancora in via di accertamento, ha finito la propria corsa ribaltata dopo aver danneggiato alcune auto in sosta. L'incidente stradale si è verificato questa notte ai Castelli Romani, alla guida della vettura una donna 36enne di Ciampino, poi risultata ubriaca alla guida e per questo denunciata. Ai soccorritori ha raccontato di aver preso la via contromano per la mancata conoscenza delle vie della cittadina.

Auto ribaltata ad Albano Laziale

Il sinistro intorno alle 4:00 della notte del 14 agosto su via Aurelio Saffi. Rimasta incastrata nell'abitacolo a testa in giù la 36enne è stata fatta uscire dalla vettura dai vigili del fuoco. Accompagnata in ospedale dalle ambulanze del 118 con delle lievi ferite, è stato poi sottoposta ad alcol test, risultato positivo. La donna è stata per questo denunciata dai carabinieri della Stazione di Albano per guida in stato di ebbrezza, ritirata anche la patente e sequestrato il veicolo, oltre alla sanzione del codice della strada per guida contromano.