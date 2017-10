Notte brava con l'auto rubata, finiscono fuori strada e tentano secondo furto

Una notte brava a bordo di un'auto rubata poche ore prima. Ad interrompere la serata di tre giovani prima un incidente stradale e poi i carabinieri che li hanno trovati mentre cercavano di rubare una seconda vettura. Teatro dei fatti Albano Laziale, dove i tre ragazzi erano arrivati dalla vicina Torvaianica, dove risultano essere residenti. L'arrivo ai Castelli Romani a bordo di un Fiat Doblò, risultato poi rubato la sera di sabato nella zona di Anzio.

Incidente ad Albano Laziale

I tre, tutti 20enni, dopo aver passato una serata in un locale notturno hanno cominciato a scorazzare a bordo del mezzo rubato per le strade di Albano Laziale. E' la notte fra sabato e domenica. La loro notte brava ha subito un primo stop in via Colonnelle, dove il Doblò è finito fuori strada. Impossibilitato a ripartire il mezzo a causa dei danni successivi all'incidente stradale i tre che si trovavano a bordo dello stesso lo hanno quindi lasciato in strada fuggendo per le vie limitrofe.

A caccia di un'auto da rubare

Riusciti ad allontanarsi velocemente dal Doblò incidentato, numerose sono state le chiamate alle forze dell'ordine con l'arrivo sul posto dei carabinieri della stazione di Albano Laziale e degli agenti della polizia stradale del medesimo Comune dei Castelli Romani. Cominciate le ricerche i tre fuggitivi sono poi stati trovati poco distante mentre erano intenti a cercare di aprire una seconda vettura in sosta, presumibilmente nel tentativo di ritornare nelle loro abitazioni a Torvaianica.

Tre arresti ad Albano Laziale

Fermati in flagranza di reato dai militari dell'Arma i tre sono stati arrestati con le accuse di "furto", "tentato furto" e "ricettazione".