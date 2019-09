Incidente ad Albano, scontro fra due auto: feriti quattro 20enni. Due gravi in prognosi riservata

Grave incidente stradale nel comune di Albano, ai Castelli Romani. Questa notte, intorno alle 3, il violento scontro fra due auto in via Appia Nuova, nel quartiere di Borgo Garibaldi, proprio davanti al commissariato di Polizia e alla sottosezione della Polizia stradale.

Una Fiat Panda stava facendo inversione. La strada infatti era chiusa perché era in corso la sagra della porchetta di Ariccia. L'altro veicolo però, una Citroen C3, non è riuscito a evitare lo scontro. Su entrambe le macchine erano presenti due ragazzi. Tutti coetanei di 20 anni.

I due conducenti hanno riportato ferite molto gravi e sono ricoverati al policlinico di Tor Vergata, in prognosi riservata. Ferite lievi invece per gli altri due giovani coinvolti. Sul posto anche i vigili del fuoco per estrarre i feriti dalle lamiere. Il tratto di strada interessato è rimasto chiuso fino alla mattina e ora i mezzi sono a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, sotto sequestro.

Quattro incidenti in 24 ore

È il terzo incidente in 24 ore sul territorio della provincia romana. All'alba di ieri, sempre ai Castelli tra Velletri e Lariano, è morto un uomo di 47 anni, Fabio Peluso. Si trovava alla guida del suo furgoncino da lavoro, si è scontrato contro una Polo con al volante un 19enne, rimasto ferito. E ancora a Capranica Prenestina, sempre nel quadrante a sud est di Roma, un 38enne è finito contro il guard rail con la sua moto. Non ce l'ha fatta. Un quarto incidente si è verificato sul territorio della Capitale, a Colle Prenestino. Coinvolti un autobus e una Smart. La donna alla guida dell'auto è rimasto ferita, per fortuna non in modo grave.