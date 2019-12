Incidente ad Acilia, scontro tra auto e moto: un uomo è in gravi condizioni

E' ricoverato in codice rosso all'ospedale San Camillo di Roma un 30enne motociclista vittima di un incidente avvenuto sabato 7 dicembre ad Acilia. L'impatto in via Macchia Palocco 44. A scontrarsi, intorno le 13 circa, una Yamaha TMax, con il giovane in sella, che si è schiantato contro una Chevrolet Cruze.

L'uomo, soccorso dal personale medico, è stato portato al San Camillo con l'eliambulanza. A bordo dell'auto una 30enne, lei in codice verde al Grassi di Roma. Sul posto, per i rilievi scientifici, gli agenti della polizia locale del X Gruppo Mare.

Incidente in via del Foro Italico

Domenica, invece, i vigili di Roma Capitale sono intervenuti in via del Foro Italico, altezza uscita via Salaria, direzione San Giovanni. II 2 Gruppo Parioli è stato impegnato per i rilievi di un incidente stradale a seguito del quale si è ribaltata una Toyota CHR, al momento unico veicolo coinvolto.

Il conducente, un uomo di 65 anni, è stato trasportato in codice rosso dinamico al Policlinico Umberto I. In corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.