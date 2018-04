Incidente ad Acilia: 15enne investito da un'auto, è grave

Un ragazzo di 15 anni è stato investito oggi ad Acilia. E' successo intorno alle 9 circa in via della Salvia ad Acilia. Per cause in corso d'accertamento il giovane è stato investito da una Fiat Punto nei pressi di una fermata dell'autobus. Il ragazzo è stato trasportato all'ospedale Grassi di Ostia in codice rosso. L'automobilista si è fermato a prestare soccorso. Sul posto è intervenuta la Polizia locale di Roma Capitale X Gruppo Mare.