Una donna di 53 anni è stata investita oggi 11 maggio, alle 7, ad Acilia. L'incidente si è verificato in via Fabiano Landi, all'altezza del civico 92. L'auto che ha investito la donna si è poi fermata a prestare soccorso. La 53enne è ricoverata in codice rosso all'ospedale Grassi di Ostia. Procede la Polizia di Roma Capitale con il X Gruppo Mare.