Acilia: dopo incidente abbatte cartello pubblicitario e palo della luce

Tanta paura, ma nessun ferito grave. E' l'esito di un incidente avvenuto intorno alle 21, domenica 21 gennaio in via di Acilia all'incrocio con via Stefano Assemani. Coinvolte una Smart ForTwo e una Polo Volkswagen. La seconda auto, dopo l'impatto, ha abbattuto un cartello pubblicitario per poi terminare la sua corsa contro un palo della luce.

Sul posto il personale del 118 e la Polizia Locale di Roma Capitale con il X Gruppo Mare. Ferita la conducente della Polo, una 19enne trasportata all'ospedale Grassi di Ostia per un trauma alla spalla. Non è grave.