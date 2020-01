Incidente in A24: perde controllo del tir e si schianta contro lo spartitraffico

Tanta paura ma nessun ferito. Incidente stradale sul Tronchetto Urbano dell'autostrada A24 Roma-L'Aquila-Teramo dove un autotreno si è schiantato contro lo spartitraffico dopo che il camionista ha perso il controllo del mezzo pesante per cause in via di accertamento.

Il sinistro è avvenuto intorno alle 19:00 di martedì 21 gennaio all'altezza del chilometro 1 (uscita Settecamini), in direzione Teramo. Qui il tir è uscito fuori dalla sede stradale ed ha impattato violentemente contro lo spartitraffico distruggendolo.

Illeso il camionista, sul posto sono quindi intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale ed il 118. Secondo i primi accertamenti non ci sarebbero altri mezzi coinvolti.

Inevitabili le ripercussioni al traffico, con lunghe code formatesi fra le uscite Togliatti e Settecamini, direzione fuori Roma.

