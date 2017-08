A24: scende dal camion in avaria e viene travolto da autocarro, morto 31enne

Era fermo in corsia di emergenza davanti il suo camion fermo per un guasto. Poi la tragedia, con lo stesso mezzo pesante che lo ha travolto dopo essere stato tamponato per cause ancora in via di accertamento da un secondo autocarro. L'incidente mortale si è verificato intorno alle 13:00 di ieri 9 agosto sull'autostrada A24, tra gli svincoli di Castel Madama e Tivoli. A perdere la vita un 31enne abruzzese, deceduto a causa delle gravi ferite riportate nel sinistro stradale.

Travolto dal suo stesso camion

In particolare l'incidente mortale si è verificato all'altezza del chilometro 16,900 di Strada dei Parchi, in direzione della Capitale. Resta da accertare cosa abbia determinato il tamponamento da parte del mezzo pesante che ha colpito il secondo camion che ha poi travolto ed ucciso il 31enne. Fra le ipotesi della polizia stradale della sottosezione Roma Est intervenuta per i rilievi, quella di una possibile distrazione alla guida da parte del camionista che ha tamponato l'autocarro che ha poi investito la vittima.

Strada chiusa

Per consentire l'intervento dell'eliambulanza il tratto di A24 dove si è verificato l'incidente stradale è stato temporaneamente chiuso al traffico, con uscita obbligatoria a Castel Madama.

Tre morti in poche ore

Un incidente mortale che ha seguito di poche ore un'altra tragedia, verificatasi sempre nel medesimo tratto di A24. A perdere la vita la sera dell'8 agosto (21:30 circa) Guido Petrocchi e Gisella Venditti, due noti attivisti nel campo del sociale deceduto in seguito ad uno scontro fra la loro auto ed un tir.