Incidente sulla A24: scontro tra auto e furgone, un ferito grave trasportato in eliambulanza

Incidente sulla A24 Roma-Teramo tra l'allacciamento con la A1 Milano-Napoli e Tivoli. E' successo oggi 28 agosto, intorno alle 7:45. A scontrarsi, per cause ancora da appurare un'auto e un furgore. Una persona, all'interno della berlina, è rimasta gravemente ferita e trasportata in ospedale in codice rosso con l'eliambulanza.

Sul posto, per i rilievi scientifici la Polizia Stradale. La carreggiata, chiusa parzialmente per 30 minuti, è stata aperta nuovamente alle 9 con code in smaltimento da Tivoli a Colle Tasso nord verso Roma. Ripercussioni anche sul senso di marcia opposto per curiosi.

Il traffico su Raccordo e Roma-Fiumicino

Code anche sul Viadotto della Magliana dalla Colombo a via del Cappellaccio verso Fiumicino dove si transita su una sola corsia per lavori. Si procede a rilento infine anche sulla via Cristoforo Colombo da via di Macchia Saponara a Malafede e sulla via del Mare da via di Acilia sempre a Malafede in entrambi i casi verso la Capitale come comunica Astral Infomobilità.

A causare i rallentamenti è la chiusura del Ponte della Scafa che sta generando traffico in direzione Roma. Code anche sul Grande Raccordo Anulare in esterna da Cassia Veientana a Trionfale per riduzione di carreggiata a causa di lavori.