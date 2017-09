Incidente sull'A24: autobus Cotral in avaria centrato da camion, due feriti

Incidente oggi 15 settembre sull'A24, tra Settecamini e Ponte di Nona. A scontrarsi, intorno alle 6:30 del mattino, un autoarticolato isotermico che trasportava alimenti e un autobus Cotral. Il bus, vuoto e in avaria, era fermo in corsia di emergenza quando è stato centrato dal camion che ha perso il carico nell'impatto.

Feriti, i due conducenti, sono stati trasportati in codice rosso in ospedale dal personale del 118. Sul posto, oltre i sanitari, anche tre pattuglie della Polizia Stradale di Roma Est e i Vigili del Fuoco che hanno estratto dalle lamiere i conducenti.

Il tratto della complanare dell'A24 Strada dei Parchi, per permettere la rimozione dei detriti, dei mezzi incidentati e per la pulizia dell'asfalto dal carico di alimenti disperso dal camion, è stato temporaneamente chiuso. Traffico in tilt verso L'Aquila e Tivoli.