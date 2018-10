Incidente sull'A12: urta uno spartitraffico in autostrada, 30enne soccorso in elicottero

Grave incidente stradale sull'autostrada Roma Civitavecchia. Un uomo di 30 anni, alla guida di una Bmw320, ha perso il controllo dell'auto finendo contro lo spartitraffico. Nell'incidente, avvenuto alle 18 di sabato 6 ottobre al km 61,600 in direzione Roma, nella zona di Civitavecchia, il giovane ha riportato numerose fratture alle gambe.

Incastrato tra le lamiere, per liberarlo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Consegnato alle cure mediche dei sanitari del 118, il 30enne è stato quindi trasportato in elicottero, atterrato sull'autostrada, al Policlinico Gemelli di Roma. Le sue condizioni, pur gravi, non sembrano metterne in pericolo la vita.